06.09.2019 - 02:00
‘Haydi, fotoğraf yarışmasına gelin’
İzmir İş Kadınları Derneği’nin (İZİKAD) 5. Fotoğraf Yarışması, bu yıl ‘İzmir Derim’ başlığıyla düzenleniyor. Başvuruların 8 Kasım’a kadar süreceği yarışma, amatör ve profesyonel yarışmacılara açık. Birincilik ödülünün 3 bin lira olduğu yarışma için fotoğrafsever kadınlara çağrı yapan İZİKAD Başkanı Huriye Serter, “İzmir’i; kültürü, tarihi ve doğasıyla anlatabilecek fotoğraflar bekliyoruz” dedi.
Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattıNevşehir’de bu gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kazaya karışan alkollü sürücü alkol muayenesine girmemek için denemediği yol kalmadı.