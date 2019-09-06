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    HaberlerEge‘Haydi, fotoğraf yarışmasına gelin’
    06.09.2019 - 02:00

    ‘Haydi, fotoğraf yarışmasına gelin’

    ‘Haydi, fotoğraf yarışmasına gelin’

    İzmir İş Kadınları Derneği’nin (İZİKAD) 5. Fotoğraf Yarışması, bu yıl ‘İzmir Derim’ başlığıyla düzenleniyor. Başvuruların 8 Kasım’a kadar süreceği yarışma, amatör ve profesyonel yarışmacılara açık. Birincilik ödülünün 3 bin lira olduğu yarışma için fotoğrafsever kadınlara çağrı yapan İZİKAD Başkanı Huriye Serter, “İzmir’i; kültürü, tarihi ve doğasıyla anlatabilecek fotoğraflar bekliyoruz” dedi.

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