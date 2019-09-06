‘Haydi, fotoğraf yarışmasına gelin’

İzmir İş Kadınları Derneği’nin (İZİKAD) 5. Fotoğraf Yarışması, bu yıl ‘İzmir Derim’ başlığıyla düzenleniyor. Başvuruların 8 Kasım’a kadar süreceği yarışma, amatör ve profesyonel yarışmacılara açık. Birincilik ödülünün 3 bin lira olduğu yarışma için fotoğrafsever kadınlara çağrı yapan İZİKAD Başkanı Huriye Serter, “İzmir’i; kültürü, tarihi ve doğasıyla anlatabilecek fotoğraflar bekliyoruz” dedi.