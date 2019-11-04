Haydi herkes yüzmeye

İzmirlileri temiz ve konforlu bir yüzme ile buluşturmak adına Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından bakıma alınan Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun bakımları tamamlandı. Yaz kış İzmirlileri havuz ile buluşturmak için A’dan Z’ye bakımdan geçirilen havuz hakkında Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş’a açıklamalarda bulunan Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Genel Sekreteri Çağdaş Kaya, “Bu şehrin insanlarını daha temiz, daha konforlu ve kullanışlı bir havuz ile buluşturmak için başlattığımız bakım çalışmalarımız tamamlandı. Soyunma odaları, hamamı ve saunası da yenilenerek yeniden halka hizmete sunuldu” dedi.

Sporcu dostu belediye

Yürütülen çalışmalar kapsamında havuzdan Bucalıların en iyi şartlarda faydalanmasını amaçladıklarını belirten Kaya, “Buca halkı sadece yüzme değil sporun her branşında aktif. Bizler de Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanımız Sayın Ali Gündüz le koordineli bir şekilde Buca Belediye Başkanımız Erhan Kılıç’ın spora ve sporcuya bakış açısını hemşehrilerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın spora olan duyarlılığını biliyoruz ve onlara en iyi hizmeti verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak yakın zamanda çok daha güzel projelerimiz olacak. Yenilenen havuzumuz 7’den 77’ye yüzme severleri bekliyor” dedi.



