Haydi kadınlar, spora!

Çetin Emeç Mahallesi’nde açılan Semt Spor Merkezi ilk günden kayıtlarını tamamlayarak hizmet vermeye başladı. Ev kadınlarının modern tesislerde spor yapmasını hedefleyen proje kapsamında Balçovalı kadınlar şimdilik dört ayrı merkezde beden eğitmenleri gözetiminde spor yapıyorlar.

‘Hizmetlerimiz sürecek’

Yeni açılan Çetin Emeç Mahallesi Spor Merkezini’nde spora katılan kadınları ziyaret eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Seçim döneminde sokakları gezerken kadınlar spor yapacak alanlar istemişti. İlçemizde daha önce Spor Tesislerimizde, Meşale Öğretmenler Sitesi’nde ve Olimpiyat Köyü’nde bu hizmet veriliyordu. Bu tesislerimizin sayılarını artırarak spor hizmetimizi kadınlarımızın olduğu yere götürüyoruz. Kadınlarımızın hizmetin en iyisine layık olduğu düşüncesiyle çalışıyoruz” diye konuştu.