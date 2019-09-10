Hayırseverlere çağrı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, Karşıyaka’da hayırsever tarafından yaptırılan 32 derslikli Kaptan Altan Altay Altuğ İlkokulu’nun açılışına katıldı. Törene canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Nizam Efe adlı öğrencinin “Ben Binali Yıldırım’ı çok seviyorum” sözü üzerine, “Ama sen beni kıskandırıyorsun” yanıtını verdi. Yıldırım da gülerek, “Baltayı taşa vurduk” dedi.

Binali Yıldırım, “Bugün 2019-2020 eğitim-öğretim yılına başlıyoruz. İzmir’de 850 bin öğrencimize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olsun. 18 milyonu bulan öğrencimiz, 1 milyon öğretmenimizle ilk zili çaldık” diye konuştu.

‘İlk dersimiz orman’

Açılışta, okul bahçesine fidan da dikildi. Ayrıca, İzmir’deki yangın alanına canlı bağlanıldı. Bağlantıda, 10 bin öğrenciyle “İlk dersimiz orman” denilerek yangın alanında ilk dersin işlenmesi gösterildi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, yanan-yakılan ormanlarda asıl fidan dikme kampanyasını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yapacaklarını kaydetti.

Yıldırım, yangınların arkasında bölücü terör örgütünün olduğunu belirtti. “Örgüt; sadece gençlerimizi dağa çıkarmıyor, polisimizi, askerimizi, güvenlik, korucumuzu şehit etmiyor; aynı zamanda akciğerimiz olan ormanlarımızı da yakmaktan geri kalmıyor” dedi.

‘İzmir’de işimiz bitmedi’

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşuna da değinen Yıldırım, “9 Eylül tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ordumuz, aldığı talimatla İzmir’e girmiş ve kenti düşman işgalinden kurtarmıştır” dedi. “İzmir’de henüz işimiz bitmiş değil” diyen Yıldırım, işadamlarına da çağrıda bulundu, “Bazı ilçelerde, göç alan ilçelerde yeni okullara ihtiyacımız var. Buradan İzmir’in işadamlarına, hayırseverlerine çağrı yapmak istiyorum. Nice hayırsever böyle güzel okullar yapacak ve İzmir’in okul ihtiyacı tamamlanacak. Okul yapanlar için başbakanlığım döneminde KDV muafiyeti getirdik. Yani okul yaparsanız kullandığınız malzemelerde KDV ödemiyorsunuz” diye konuştu.