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    HaberlerEgeHaylaz Pati, tüm Çiğli’yi dolaşıyor
    22.09.2019 - 01:34 |

    Haylaz Pati, tüm Çiğli’yi dolaşıyor

    Çiğli Belediyesi Çocuk Tiyatrosu ekibinin ‘Haylaz Pati’ oyunu Yakakent Mahallesi’nde sahnelendi.

    Haylaz Pati, tüm Çiğli’yi dolaşıyor

    Hayvan sevgisi, can dostların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanmasının öneminin anlatıldığı oyun, çocuklar başta olmak üzere ebeveynler tarafından da ilgiyle izlendi. Eğlenceli geçen oyunun ardından hayvanseverlere sahipsiz can dostlara vermek üzere mama dağıtıldı.

    Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Patili dostlarımızla birlikte bu şehirde yaşayabileceğimizin farkındalığını yükseltmek istiyoruz. Bu amaçla yaptığımız tiyatro etkinliğimizle çocuklarımıza ulaşıyoruz. Sokak hayvanlarımız için mama dağıttık. Adeta kapışıldı. Hayvanseverler sayısının her geçen gün artığını görmek bizi mutlu ediyor” dedi.

     

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