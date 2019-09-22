Haylaz Pati, tüm Çiğli’yi dolaşıyor

Hayvan sevgisi, can dostların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanmasının öneminin anlatıldığı oyun, çocuklar başta olmak üzere ebeveynler tarafından da ilgiyle izlendi. Eğlenceli geçen oyunun ardından hayvanseverlere sahipsiz can dostlara vermek üzere mama dağıtıldı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Patili dostlarımızla birlikte bu şehirde yaşayabileceğimizin farkındalığını yükseltmek istiyoruz. Bu amaçla yaptığımız tiyatro etkinliğimizle çocuklarımıza ulaşıyoruz. Sokak hayvanlarımız için mama dağıttık. Adeta kapışıldı. Hayvanseverler sayısının her geçen gün artığını görmek bizi mutlu ediyor” dedi.