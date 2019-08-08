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    HaberlerEge“Hayret Bi’Şey” kahkahaya boğdu
    08.08.2019 - 02:02

    “Hayret Bi’Şey” kahkahaya boğdu

    “Hayret Bi’Şey” kahkahaya boğdu

    Güzelbahçe Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan Yaka Mahallesi gençlerinin oluşturduğu Yaka Gençlik Tiyatrosu’nun sahnelediği tek perdelik komedi “Hayret Bi’Şey” adlı oyun Güzelbahçelilere keyifli bir gece yaşattı. Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Salonu’nda sahnelenen oyunu Belediye Başkanı Mustafa İnce de izledi. Başkan İnce, “Sanata ve sanatçıya olan desteğimiz devam edecek. Güzelbahçe her zaman sanatın ve sanatçının dostu bir kent olacak” dedi.

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