08.08.2019 - 02:02
“Hayret Bi’Şey” kahkahaya boğdu
Güzelbahçe Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan Yaka Mahallesi gençlerinin oluşturduğu Yaka Gençlik Tiyatrosu’nun sahnelediği tek perdelik komedi “Hayret Bi’Şey” adlı oyun Güzelbahçelilere keyifli bir gece yaşattı. Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Salonu’nda sahnelenen oyunu Belediye Başkanı Mustafa İnce de izledi. Başkan İnce, “Sanata ve sanatçıya olan desteğimiz devam edecek. Güzelbahçe her zaman sanatın ve sanatçının dostu bir kent olacak” dedi.
Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.