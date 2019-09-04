‘Hazır olacağız’

Süper Lig’de geride kalan 3 haftada galibiyet ve golle tanışamayan Göztepe, transferin son saatlerinde üst üste yaptığı takviyelerle taraftarının yüreğine su serpti. Ligde son 2 sezonda şampiyonluğu ıskalayan Medipol Başakşehir kadrosundan önce orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu’yu 1 sezonluğuna kiralayan sarı kırmızılılar, transferin son gününde ise yine aynı takımdan iki futbolcuya imza attırdı.

‘Bize çok iyi gelecek’

Tecrübeli Brezilyalı orta saha oyuncusu Mossoro’yu takıma kazandıran kurmaylar, İtalyan golcü Napoleoni’yi de 2 yıllığına renklerine bağladı. Hücumda yaşadığı sorunları Soner, Mossoro ve Napoleoni’yle çözmeyi amaçlayan Göztepe’de özellikle orta saha bölgesinde oyuncu sayısı bir hayli arttı. Öte yandan, Almanya Futbol Federasyonu’ndan gelen resmi evrak sonucunda Atınç Nukan ile de 1+1 yıllık anlaşma sağlandı.

Göz Göz’de forma rekabetinin üst düzeyde yaşanacağı orta alanda 9 futbolcu bulunurken, Soner ve Mossoro’nun yanı sıra Castro, Poko, Alpaslan, Deniz, Borges, Atakan ile Batuhan, Teknik Direktör Tamer Tuna’nın gözüne girebilmek için mücadele edecek. Başakşehir’de 2016-2017 sezonunda itibaren forma giyen Napoleoni’nin de hem sol kanatta hem de santrforda forma giymesi Tamer Tuna’nın elini güçlendirdi. Teknik Direktör Tuna, “Arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Oyuncularımızın da adaptasyon sorunu ortadan kalkacak. Rizespor deplasmanına en hazır şekilde çıkacağız” dedi.