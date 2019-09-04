BİST98.8260,49EURO6,290,07USD5,730,05ALTIN284,81-0,25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge‘Hazır olacağız’
    04.09.2019 - 02:23| Onur Atış DHA

    ‘Hazır olacağız’

    Süper Lig’e beklenenin altında bir performansla başlayan Göztepe, transferin son gününde 4 takviyeyle taraftarının gönlünü fethetti. Sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Tamer Tuna, “Milli ara sonrası bambaşka bir Göztepe olacak” dedi

    ‘Hazır olacağız’

    Süper Lig’de geride kalan 3 haftada galibiyet ve golle tanışamayan Göztepe, transferin son saatlerinde  üst üste yaptığı takviyelerle taraftarının yüreğine su serpti. Ligde son 2 sezonda şampiyonluğu ıskalayan Medipol Başakşehir kadrosundan önce orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu’yu 1 sezonluğuna kiralayan sarı kırmızılılar, transferin son gününde ise yine aynı takımdan iki futbolcuya imza attırdı.

    ‘Bize çok iyi gelecek’

    Tecrübeli Brezilyalı orta saha oyuncusu Mossoro’yu takıma kazandıran kurmaylar, İtalyan golcü Napoleoni’yi de 2 yıllığına renklerine bağladı. Hücumda yaşadığı sorunları  Soner, Mossoro ve Napoleoni’yle çözmeyi amaçlayan Göztepe’de özellikle orta saha bölgesinde oyuncu sayısı bir hayli arttı. Öte yandan, Almanya Futbol Federasyonu’ndan gelen resmi evrak sonucunda Atınç Nukan ile de 1+1 yıllık anlaşma sağlandı.

    Göz Göz’de forma rekabetinin üst düzeyde yaşanacağı orta alanda 9 futbolcu bulunurken, Soner ve Mossoro’nun yanı sıra Castro, Poko, Alpaslan, Deniz, Borges, Atakan ile Batuhan, Teknik Direktör Tamer Tuna’nın gözüne girebilmek için mücadele edecek. Başakşehir’de 2016-2017 sezonunda itibaren forma giyen Napoleoni’nin de hem sol kanatta hem de santrforda forma giymesi Tamer Tuna’nın elini güçlendirdi. Teknik Direktör Tuna, “Arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Oyuncularımızın da adaptasyon sorunu ortadan kalkacak. Rizespor deplasmanına en hazır şekilde çıkacağız” dedi.

    İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.
    daha fazla video için
    Sen Anlat Karadeniz 54. Bölüm 2. fragmanı izle.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü var

    İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü var

    Eve gelince korkunç manzarayla karşılaştı! Bebeği beşikte, eşi ipte asılı...

    Eve gelince korkunç manzarayla karşılaştı! Bebeği beşikte, eşi ipte asılı...

    MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Onur Dursun elendi mi?

    MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Onur Dursun elendi mi?

    MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef Türkiye 8. bölümde elenen isim...

    MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef Türkiye 8. bölümde elenen isim...

    Sıradaki Haber