Hedef, 20 yeni şube

Girişimciler için yeni bir yatırım fırsatı sunan ve ilk şubesi Menemen’de hizmete açılan Şerbet Sıcak Baklava’nın konsept bedeli inşaat, donanım ve franchising bedeli dahil anahtar teslim 250 bin lira olacak. Marka hakkında bilgi veren Kahve Diyarı Grubu İcra Kurulu Başkanı İlknur Rodoplu, “Şerbet Sıcak Baklava markası üzerinde 4 yıldır çalışıyoruz. Markamızın ilk şubesini Menemen’de ikincisini de Gümüşpala, Bayraklı’da hizmete açtık. Gördüğümüz ilgi bize daha çok güzel işler yapacağımızı gösterdi. Kahve Diyarı Grubu olarak yeni markamızla gençlerin düşük yatırım bütçeleriyle iş sahibi olmalarını sağlayacağız. Bu yılın sonunda 20, 2020 yılı sonunda da 100 Şerbet Sıcak Baklava bayiliği vereceğiz. 2023 yılının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde sektörde öncü firma olarak 300’üncü mağazamızı de törenle hizmete açacağız” dedi.