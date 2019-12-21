Hedef 60 bin kişiye istihdam

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ), istihdamı 60 bin kişiye, ihracatı yılda 200 milyon euro’ya çıkarmak için büyüme kararı aldı. 8 milyon metrekare genişleme için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuruda bulunup destek istediklerini belirten ALOSBİ Başkanı Haluk Tezcan, “Biz elimizi taşın altına koyduk. ALOSBİ büyüyecek, Türkiye büyüyecek” dedi. Tezcan, lokomotif sanayi sektörlerini bünyesinde barındıran ALOSBİ’nin büyüyen bir OSB iken daha da büyüme kararı aldığını ifade etti. ALOSBİ Bölge Müdürü Harun Ardıç ise “Türkiye’de ilk ve tek olan galeri sistemine sahibiz. 56 kilometre uzunluğundaki galeri sistemi sayesinde bütün enerji sistemi, doğalgazı, elektriği, interneti, suyu ve hatta atık suyumuzu bile yatırımcımızın kapısına kadar getirdik. İleri teknolojiye ve inovasyona dayalı üretimi desteklemek üzere Teknopark Projesi için çalışmalara başlandık. Ayrıca buraya yük istasyonu kurulacak ve Biçerova’dan bağlantı yapılacak. Böylece demiryolu ile limana direkt ulaşılacak” diye konuştu.