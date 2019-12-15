15.12.2019 - 00:04 |
Hedef çözüm odaklı kadro
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kadro rotasyonu kapsamındaki atamalarına Zabıta Müdürlüğü ile devam etti. Müdürlük görevine belediye personeli Nuri Can atandı. Atamalarda liyakata önem verdiklerinin altını çizen Başkan Günel, “Bizim öncelikli hedefimiz kentimizi daha kaliteli hizmete kavuşturmaktır. Gerçekleştirdiğimiz atamaları da bu ilkeyle yapıyoruz. Çözüm odaklı kadroları oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.
Can’ın gelmesiyle bir haftada trafiğe kapalı alanlarda motorlu araç kullanan 66 kişiye, sıfır işgaliye kuralına uymayan 8 esnafa, seyyar parfüm satışı yapan 3 kişiye, izinsiz afiş asan 8 firmaya, dilenen 3 kişiye, moloz döken 2 kişiye ve istirahat saatlerinde inşaat çalışması yürüten 5 firmaya yaklaşık 34 bin lira idari para cezası uygulandı.
Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.