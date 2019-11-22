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    HaberlerEge HaberleriHedef, daha yeşil bir kent
    22.11.2019 - 07:50 |

    Hedef, daha yeşil bir kent

    “Daha yeşil bir kent” hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kentleşmeyle birlikte artan yeşil alan ihtiyacını gidermek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    Hedef, daha yeşil bir kent

    “Daha yeşil bir kent” hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kentleşmeyle birlikte artan yeşil alan ihtiyacını gidermek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Karaova Mahallesi Karaova Sokak’ta bulunan park ile İkiçeşmelik Mahallesi Şükrü Küçük Caddesi üzerinde bulunan parkın yapımı tamamlandı. Ekipler, Türkmen Mahallesi Kuşadası-Selçuk karayolu üzerinde bulunan parkın da düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.
    Dr. Ali Alkış’ın ismini taşıyacak olan parkta; otomatik sulama sistemi, kaya bahçesi, oturma grupları ve aydınlatma sistemi yer alacak. Ayrıca, kentin farklı 100 noktasına kedi evi yerleştirildi. Belediye Başkanı Ömer Günel, hedeflerinin daha yaşanabilir bir Kuşadası olduğunu kaydetti.

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