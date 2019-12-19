‘Hedef, daha yeşil bir kent yaratmak’

Kuşadası Belediyesi, kente yeni yeşil alan ve park alanları kazandırmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ‘Daha Yeşil Bir Kuşadası’ hedefiyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında son olarak İkiçeşmelik Mahallesi Şükrü Küçük Caddesi, 613. Sokak’ta yer alan parkın yapımını tamamladı. Kuşadası’nın ilk profesyonel futbolcusu Mehmet Alkışı’nın ismini taşıyan parkın açılışına çok sayıda vatandaşla beraber Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı.

Modern tesis

Kuşadası’nın ilk profesyonel futbolcusu Mehmet Alkışı’nın ismini yeni yaptıkları bir parka vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Günel, “Mehmet Alkışlı Kuşadası’nda spora ve futbola yaptığı katkı ile tanınan önemli bir insandır. Böyle bir insanın ismini bir yeşil alanda, yaşatıyor olmak bizler için büyük bir onur ve mutluluktur. Daha yeşil bir Kuşadası hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Kuşadası’na daha fazla yeşil alan ve park alanı kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Parkın içinde; ses yapmayan özellikli tek pota basketbol sahası, ahşap oyun grubu, modüler tırmanma oyun alanı, 10 spor aleti, oturma bankları, çöp kovaları, çim alan, otomatik sulama sistemi, aydınlatma sistemi, yürüyüş yolları, kedi evi ile zeytin ve dut ağaçları yer alıyor.

Zabıta ekipleri harekete geçti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Zabıta Müdürlüğü tarafından Sanayi Sitesi’nde bulunan kedi ve köpek kulübeleri ile ilgili yapılan uyarılar konusunda bir açıklama yaptı. Başkan Günel, Sanayi Sitesi’nde bulunan sahipli hayvanların kimyasal maddelerin arasında ve sağlıksız koşullarda yaşamak zorunda bırakıldığına dikkat çekti, “Karşılaştığımız manzaralar içler acısıdır. Bu durumun önüne geçmek, can dostlarımızın daha uygun, hijyenik ve sağlıklı koşullarda yaşamalarını sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğümüz tarafından kedi ve köpek sahiplerine gerekli uyarılarda bulundu” dedi.