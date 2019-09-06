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    HaberlerEge‘Hedef, dünyada cazibe yaratmak’
    06.09.2019 - 02:00

    ‘Hedef, dünyada cazibe yaratmak’

    Arkas-M.A.T. Sailing Team’in birinci, Orsa Cheese’in ikinci ve Arnes’in de üçüncü olduğu 3. Arkas Aegean Link Regatta 2019, bu yıl 56 tekne ve 500’ün üzerinde yarışçıyı ağırladı.

    ‘Hedef, dünyada cazibe yaratmak’

    Arkas, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) ve Çeşme Marina tarafından düzenlenen yarışları, 4 gün boyunca 500 bin kişi izledi. Son gün yarışının ardından sporcular, Before Sunset Beach Club’da, Sunshine Band eşliğinde yorgunluklarını attı; ödül töreninde de kupalarını aldı. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arkas, “Önümüzdeki yıl, yarışı Eylül ayına alarak tekne sayısında 100’e ulaşmak istiyoruz. Yalnızca Türkiye’de değil, dünyada cazibe yaratacak bir organizasyon yapmayı hayal ediyorum” dedi.

    ‘Hedef, dünyada cazibe yaratmak’

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