‘Hedef, dünyada cazibe yaratmak’

Arkas, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) ve Çeşme Marina tarafından düzenlenen yarışları, 4 gün boyunca 500 bin kişi izledi. Son gün yarışının ardından sporcular, Before Sunset Beach Club’da, Sunshine Band eşliğinde yorgunluklarını attı; ödül töreninde de kupalarını aldı. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arkas, “Önümüzdeki yıl, yarışı Eylül ayına alarak tekne sayısında 100’e ulaşmak istiyoruz. Yalnızca Türkiye’de değil, dünyada cazibe yaratacak bir organizasyon yapmayı hayal ediyorum” dedi.