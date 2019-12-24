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    HaberlerEge Haberleri ‘Hedef e-ticareti büyütmek’
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    24.12.2019 - 00:04 |

    ‘Hedef e-ticareti büyütmek’

    ‘Hedef e-ticareti büyütmek’

    Ege Bölgesi’nin mağaza zincirlerinden Hanif Pehlivanoğlu Marketçilik AŞ, performans toplantısını Wyndham Grand İzmir Özdilek’te yaptı. 2019 yılı değerlendirildi; 2020’de planlanan faaliyetler konuşuldu. Hanif Pehlivanoğlu ailesi, yoğun geçen bir yılın stresini attı. Çekilişle çeşitli hediyeler verildi.

    Yönetim Kurulu Başkanı Hanif Pehlivanoğlu, 40 yıllık varlıklarını müşteri memmuniyetine, kaliteye, güvene ve işlerine olan sevgilerine borçlu olduklarını belirtti. Sektördeki gelişmeleri yakından izlediklerini vurgulayan Pehlivanoğlu, “Gelişen teknoloji ve gelecek neslin bu alana ilgisi, şu anki klasik alışveriş anlayışını tamamen oradan kaldırıp kendine uygun bir yapıyla değiştirecektir. Biz bu değişime hazırız. e-ticareti pilot bölge olarak Bostanlı’da yapmaya başladık. Yeni yılda tüm bölgelerde hizmet sunacağız” dedi.

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