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    HaberlerEge Haberleri Hedef engelsiz bir kent yaratmak
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    03.12.2019 - 00:01 |

    Hedef engelsiz bir kent yaratmak

    Hedef engelsiz bir kent yaratmak

    Narlıdere Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık etkinliği yapacak. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Av. Tuğba Akdemir Kanalı’nın konuşmacı olarak katılacağı panele, engelli dernekleri de katkı koyacak. Etkinlik bugün saat 16.00’da başlayacak, engelli bireylerin sorunları ve çözüm önerileri konuşulacak. ALS Derneği, MS Derneği, Mavi Dere Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Nar Taneleri Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri de katkı sunacak. Belediye Başkan Ali Engin, “Dünya Engelliler Günü’nde, farkındalık yaratmak ve sorunlara ortak çözüm aramak adına bir arada olacağız. Herkesi bekliyoruz” dedi.

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