‘Hedef, fuar kenti Milas’

Milas’ta 5-9 Şubat 2020 tarihinde ikincisi yapılacak olan Güney Ege Evlilik, Evlilik Hazırlıkları, Düğün, Çeyiz, Anne ve Bebek Fuarı’nda yer almak için birçok firma talepte bulundu. Fuara katılacak firma sayısı geçen yıla göre şimdiden yüzde 50 arttı. Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer’i ziyaret eden Expoline Fuarcılık Yöneticisi Yavuz Hakbilir, “Başvuru yoğunluğu nedeniyle fuardaki stant alanını genişlettik. Milas’ta güzel bir fuar kültürü oluştu. Bu kültürün oluşmasında Milas’taki kurumlar arası işbirliğinin katkısı büyük” diye konuştu. Özer de, “Amacımız Milas’ı bir fuarlar şehri yapmak. Bu konuda iddialıyız” ifadelerini kullandı. Öte yandan MİTSO’nun A.TR Dolaşım Belgesi Satış ve Onay yetkisi talebi TOBB tarafından uygun bulunarak yetkilendirme yapıldı. Belgenin satış ve onay yetkisinin TOBB tarafından MİTSO’ya verilmesiyle, bu belgeyi almak isteyen taşımacılar A.TR Dolaşım Belgesi için Muğla’ya gitmek zorunda kalmayacak.