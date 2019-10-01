Hedef, girişimci kent İzmir’i yaratmak

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafında kurulan, bölgeye yönelik ilk düşünce örgütü EGİAD Think Tank, çalışmalarına başladı. EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, İzmir’in dünyanın ilk 20 girişimci şehri arasınada yer almasını hedeflediklerini belirtti. Toplantıda konuşulan başlıklar şöyle sıralandı:

“Girişimcilik kültürü oluşturulması için ilköğretim düzeyinde çalışmalar yapılmalı. Tüm Türkiye’den konukları ağırlayacak Girişimcilik Kasabası ve girişimciler arası bir network ağı kurulmalı. Geleneksel işlerle uğraşan sanayi veya hizmet erbabı kişiler, yeni nesil teknolojik ve inovatif fikirlere yatırıma yönlendirilmeli. İzmir’de nitelikli iş gücü probleminin önüne geçilmeli, gençlerin kente kalması özendirilmeli. Yine gençlere yönelik mentorlar öncülüğüne eğitimler verilmeli. Girişimciliğe yönelik fon kurma ve kaynak yaratma çalışmaları yapılmalı.”