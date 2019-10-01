BİST105.033-0,11EURO6,160,08USD5,650,09ALTIN267,58-2,01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeHedef, girişimci kent İzmir’i yaratmak
    01.10.2019 - 01:59 |

    Hedef, girişimci kent İzmir’i yaratmak

    Hedef, girişimci kent İzmir’i yaratmak

    Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafında kurulan, bölgeye yönelik ilk düşünce örgütü EGİAD Think Tank, çalışmalarına başladı. EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, İzmir’in dünyanın ilk 20 girişimci şehri arasınada yer almasını hedeflediklerini belirtti. Toplantıda konuşulan başlıklar şöyle sıralandı:
    “Girişimcilik kültürü oluşturulması için ilköğretim düzeyinde çalışmalar yapılmalı. Tüm Türkiye’den konukları ağırlayacak Girişimcilik Kasabası ve girişimciler arası bir network ağı kurulmalı. Geleneksel işlerle uğraşan sanayi veya hizmet erbabı kişiler, yeni nesil teknolojik ve inovatif fikirlere yatırıma yönlendirilmeli. İzmir’de nitelikli iş gücü probleminin önüne geçilmeli, gençlerin kente kalması özendirilmeli. Yine gençlere yönelik mentorlar öncülüğüne eğitimler verilmeli. Girişimciliğe yönelik fon kurma ve kaynak yaratma çalışmaları yapılmalı.”

      Merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybettiGaziantep'in Araban ilçesinde apartmanın merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti.
      daha fazla video için
      30 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
      daha fazla video için

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Apartman boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki çocuk öldü

      Apartman boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki çocuk öldü

      Komşu kavgası kanlı bitti! Yakınları sinir krizi geçirdi

      Komşu kavgası kanlı bitti! Yakınları sinir krizi geçirdi

      Aside Tatlısı nasıl yapılır? İşte Aside Tatlısı tarifi ve malzemeleri

      Aside Tatlısı nasıl yapılır? İşte Aside Tatlısı tarifi ve malzemeleri

      MasterChef eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım...

      MasterChef eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım...

      Sıradaki Haber