Hedef, katma değerli ürün

Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nayil Dinkçi, 5 ülkeden 10 farklı konsorsiyum üyesi tarafından yürütülecek Avrupa Birliği Horizon 2020 projesinde Türkiye’yi temsil edecek. Proje kapsamında, peyniraltı suyunun alternatif yöntemlerle değerlendirilmesi ve bu konuda teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütecek olan Doç. Dr. Dinkçi’yi ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaklaşık 2 milyon 300 bin euro bütçeli projede yer alan Egeli akademisyeni tebrik etti. Budak, araştırma üniversitesi olma yolunda, uluslararası Ar-Ge projelerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Çok uluslu proje kapsamında, peyniraltı suyunun katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüleceğine dikkat çeken Dinkçi, “Türkiye’de yıllık olarak ortalama 21 milyon ton çiğ süt üretiliyor bunun yaklaşık yüzde 20’si peynire işleniyor, bunun sonucunda ise önemli miktarlarda peyniraltı suyu açığa çıkıyor” dedi.

30’uncu yıl kutlaması

Daha sonra eğitimde 30’uncu yılını tamamlayan Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu’ndaki kutlama törenine katılan Budak, Rüştü Akın Vakfı’nın katkılarıyla yenilenen dersliğin de açılışını yaptı. Ege Üniversitesi’nin birçok alanda olduğu gibi tekstilde de öne çıktığını dile getiren Budak, “Fiziksel anlamda, makine ve teçhizat anlamında ne yapmamız gerekiyorsa üniversite olarak olabildiğince destek sağlayacağız. Ayrıca özel sektörle işbirliğini de güçlendirme konusunda çalışmalar yapacağız” diye konuştu. Meslek yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sevda Altaş ise, “AVESİS sistemi verilerine göre okulumuz, tüm meslek yüksekokulları içerisinde en fazla projesi, patenti ve ödülü olan kurum” ifadelerini kullandı.