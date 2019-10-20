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    HaberlerEgeHedef, modern bir Karabağlar
    20.10.2019 - 00:16 |

    Hedef, modern bir Karabağlar

    Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, mahalle muhtarıyla kahvaltıda buluştu.

    Hedef, modern bir Karabağlar

    500 bin kişiye en iyi hizmeti vermek için muhtarlarla uyum içinde çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Selvitopu, “Sizler bu kentin nabzını tutan, dinamiklerini bilen insanlarsınız. Eşit hizmet almış, modern bir Karabağlar hepimizin eseri olacak” dedi.

    Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.
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