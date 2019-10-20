Hedef, modern bir Karabağlar

500 bin kişiye en iyi hizmeti vermek için muhtarlarla uyum içinde çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Selvitopu, “Sizler bu kentin nabzını tutan, dinamiklerini bilen insanlarsınız. Eşit hizmet almış, modern bir Karabağlar hepimizin eseri olacak” dedi.