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    HaberlerEge HaberleriHedef Play OFF
    26.11.2019 - 00:00 |

    Hedef Play OFF

    Hedef Play OFF

    TFF 1. Lig’de evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor’u Ali Özgün’ün golüyle 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor vites yükseltti. Bu sezon tarihinde ilk kez 1. Lig’de boy gösteren sarı lacivertliler son 4 maçını kayıpsız geçerek Play Off hattına yerleşmeyi başardı. Özellikle genç Teknik Direktör Cenk Laleci’nin dümene geçmesiyle müthiş bir ivme yakalayan İzmir ekibi, son 6 müsabakasında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 16 puanı hanesine yazdırdı. Sıralamada 20 puanla 6. basamağa yükselen Menemenspor hedefini de Play Off olarak belirledi.

    ‘Rehavete kapılmayacağız’

    Futbolcuların sahada özveri ile mücadele ettiğini ifade eden Laleci, “Takımdaki herkes Menemenspor için varını yoğunu ortaya koyuyor. Camiamızı en iyi yerlere getirebilmek için yönetiminden taraftarına, oyuncusundan teknik adamlarına kadar herkes müthiş bir gayret gösteriyor. Bundan sonraki süreç önemli. Beklentiler büyüyor ama biz yere sağlam basacağız. Rehavete girmeden, çizgimizi bozmayacağız” dedi.

    İstanbul "kadına karşı şiddete hayır" demek için turuncuya büründüİstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.
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    25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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