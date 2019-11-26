Hedef Play OFF

TFF 1. Lig’de evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor’u Ali Özgün’ün golüyle 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor vites yükseltti. Bu sezon tarihinde ilk kez 1. Lig’de boy gösteren sarı lacivertliler son 4 maçını kayıpsız geçerek Play Off hattına yerleşmeyi başardı. Özellikle genç Teknik Direktör Cenk Laleci’nin dümene geçmesiyle müthiş bir ivme yakalayan İzmir ekibi, son 6 müsabakasında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 16 puanı hanesine yazdırdı. Sıralamada 20 puanla 6. basamağa yükselen Menemenspor hedefini de Play Off olarak belirledi.

‘Rehavete kapılmayacağız’

Futbolcuların sahada özveri ile mücadele ettiğini ifade eden Laleci, “Takımdaki herkes Menemenspor için varını yoğunu ortaya koyuyor. Camiamızı en iyi yerlere getirebilmek için yönetiminden taraftarına, oyuncusundan teknik adamlarına kadar herkes müthiş bir gayret gösteriyor. Bundan sonraki süreç önemli. Beklentiler büyüyor ama biz yere sağlam basacağız. Rehavete girmeden, çizgimizi bozmayacağız” dedi.