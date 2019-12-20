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    HaberlerEge Haberleri Hedef, sıfır atık!
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    20.12.2019 - 00:06 |

    Hedef, sıfır atık!

    Hedef, sıfır atık!

    Gaziemir Belediyesi, bir ayda 165 ton cam atık topladı. Menderes Belediyesi süresi dolan ve kullanılmayan ilaçların imha edilmesi için proje başlattı.

    İzmir’in ilçe belediyeleri sıfır atık için seferberlik başlattı. Gaziemir Belediyesi’nde, bir yıl önce ayda 9 ton cam atık toplanırken, bu rakam 165 tona ulaştı. İlçenin dört bir yanına kâğıt, plastik, pil ve elektronik gibi atıkların toplanması için geri dönüşüm kutuları yerleştirildi, vatandaşlar ayrıştırma yapmaya davet edildi. Belediyenin ofislerinde çöp kutularını kaldıracaklarını, 7 Ocak’tan itibaren sadece koridorlardaki geri dönüşüm kutularını kullanmaya başlayacaklarını belirten Belediye Başkanı Halil Arda, “Akşamları belediyeden toplanan çöplere bakıyorum, büyük çoğunluğu kâğıt atığı.

    1 ton atık kâğıdın geri dönüşümüyle 17 ağaç kesilmekten kurtuluyor.

    Ekonomiye katkı

    Uygulama ile belediyeden çıkan tüm atıkları kaynağında ayırabileceğiz” dedi. Sıfır atık kampanyasıyla atıkları geri kazanarak ekonomiye katma değer sağlamanın amaçlandıklarını vurguladı.

    Destek çağrısı yaptı

    Menderes’te ise süresi dolan, kullanılmayan ilaçların toplanıp imha edilmesi için proje başlatıldı. Menderes Belediyesi ile Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) arasında yapılan protokol ile ilaçların toplanmasına yönelik başlatılan proje kapsamında ilk atık ilaç toplama kutuları eczanelere kondu. Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Yeraltı sularımızı, denizlerimizi ve doğamızı koruyoruz” dedi. Herkesi destek olmaya çağırdı.

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