TFF 1. Lig’de sportif direktör olarak başladığı sezonun 6. haftası sonrası Ekol Göz Menemenspor’un yönetimini devralıp kariyerinde ilk kez teknik direktörlük yapan 38 yaşındaki Teknik Direktör Cenk Laleci, hedeflerini Süper Lig’e sabitlediklerini açıkladı. Teknik Direktör Laleci, “Ben Menemen’de doğdum, burada büyüdüm. Ailem 85 yıla yakın süredir Menemen’de yaşıyor. Menemenspor’un altyapısında yetiştim, kaptanlık yaptım. Burası benim topraklarım, benim kulübüm. Teknik direktör olarak Menemenspor’la Süper Lig’e çıkma hayalim var. Neden böyle bir şey olmasın, bunu camia olarak çok istiyoruz” diye konuştu.

‘Başarımız tesadüf değil’

Takımın geçen sezon ilk kez TFF 1. Lig’e yükselmesinin ardından kamuoyunda, “Menemenspor geldiği gibi küme düşer” imajı olduğunu ifade eden genç teknik adam, “Sezon başında kurduğumuz takımdan şüphemiz yoktu. Ramazan Kurşunlu Hoca’yla başladık. Daha sonra başkanımızın isteği ile göreve ben geldim. Ekibimle beraber ilk yarı boyunca çok çalıştık. Şu anki başarı kesinlikle tesadüf olmadı. Çok çalışan her zaman kazanır mı bilemem ama biz çok çalıştık. Şimdi bunun meyvesini yiyoruz” dedi.

‘Başarımız sevgiden geçiyor’

Başarının en önemli sırrının aile olmaktan geçtiğini dile getiren Cenk Laleci, “Başkanımızdan yöneticisine, malzemecisinden çimcisine biz aileyiz. Başkanımız Tahir Şahin herkesle yemek yer. Takımdaki arkadaşlığı söylemiyorum bile, üst seviyede. Bizim esas amacımız, ‘İlk senemizde kümede kalalım bize yeter’ diyorduk. Kalıcı olursak ileriki dönemlerde şampiyonluğa oynayacak kadroyu kuracağımızı düşünüyorduk. Şimdi ise çok iyi işlere imza attık. Takım müthiş bir reaksiyon gösterdi. Zincirleme bir sistem var. Herkes herkesi çok seviyor ve saygı duyuyor. Bu da başarıyı getirdi. Futbolcularımız da inanılmaz istekli. Başardıkça hedef yükselttiler ve şimdi Süper Lig konuşuyoruz” cümlelerini kurdu. Öte yandan taraftarın da kendilerine çok inandığını anlatan Cenk Laleci, 100-200 kişilik tribünlere oynadıkları maçların yerini, 2 bine yakın taraftarın aldığını söyledi.