Hedef, termal sağlık turizmi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, jeotermal enerji santrallerinin işletilmesi için uygun potansiyele sahip olmadıklarını belirtti, “Bölgedeki mevcut kuyular termal turizm açısından kullanılmalı” diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçenin jeotermal enerji santrallerinin işletilmesi için uygun potansiyele sahip olmadığını söyledi, bölgedeki mevcut kuyuların termal turizm açısından kullanılması halinde turizm işletmecileriyle işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Bölgede yeni jeotermal kuyularının teknik ve mevcut konumları açısından açılamayacağını kaydeden Başkan Günel, “Kuşadası’nda 6 adet termal kuyu ve işletme sahası bulunmaktadır. Davutlar termal bölgesinde belediyemize ait olan 2 termal kuyu ve 2 adet ‘Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular İşletme’ ruhsatlı sahamız yer alıyor. Kuşadası’nda jeotermal kaynakların kullanımı yolu ile elektrik üretimine yönelik bir çalışma veya girişim bulunmamaktadır” dedi.

‘İzin veremeyiz’

Ada’da bulunan termal suyun ulaşabildiği maksimum 58 dereceye ulaşabileceğini vurgulayan Başkan Günel, “Bu sıcaklık enerji üretimi için gerekli olan 90-150 derecinin çok altında kalmaktadır. Kuşadası’nda bulunan termal suyun ısısı ve barındırdığı mineraller de göz önünde bulundurulduğunda termal sağlık turizmine elverişli. Kuşadası gibi bir turizm kentinde her hangi bir noktada JES kurulumuna izin verilemez” diye konuştu.

İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Termal sağlık turizmi işletmecilerine de çağrıda bulunan Başkan Günel sözlerini şöyle sürdürdü: “Sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde doğamızı, çevremizi ve tarımsal alanlarımızı korumakta ve bu zenginliklerimizi gelecek kuşaklara aktarmakta kararlıyız. Bu nedenle sahip olduğumuz jeotermal kaynakları doğaya ve tarım alanlarına ciddi zararları olduğu anlaşılan JES’lerde değil, turizmi 12 aya yayma olanağı sunacak olan termal sağlık turizmi alanında kullanmak istiyoruz. Kuşadası’nda 6 ay yaz turizminin yanı sıra 6 ay da kış turizmi için elimizdeki termal sağlık potansiyelini kullanabiliriz. Mevcut jeotermal kuyularının termal sağlık turizmi amacıyla işletilmesi için sektör temsilcileri ile işbirliğine hazırız.”