"Hedef, yedi milyar dolar"

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) dünya rezervlerinin yüzde 35’ine sahip Türkiye’nin, doğaltaşlarını katma değerli üretip ihraç edilebilmesi amacıyla, doğaltaş proje ve tasarım yarışması düzenliyor.



Türkiye’ye yıllık 2 milyar dolar döviz kazandıran doğaltaş sektörünün 7 milyar dolar hedefine ulaşması için, 3.5 katı ürün ihraç etmesi gerektiğini ifade eden Kaya, “Katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ürünlerle dışatımı artırabilriz. Bu nedenle sektörde tasarım ve uygulamanın önemine dikkat çekmek için yarışmayı düzenliyoruz. Teknolojik imkanları kullanıp, akıllı bina projelerinde sağlıklı ve çevreci olan doğaltaşın daha fazla yer almasını istiyoruz” diye konuştu.



Birinciye 15 bin lira



Mimarlık, iç mimarlık, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı, inşaat mühendisliği, endüstriyel tasarım ve maden mühendisliği öğrencileri ile bu bölümlerden mezun olan ve en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip profesyoneller katılabilecek. Yarışma; mermer atıklarının değerlendirilmesi, dış cephe kaplama ve iç mekan konut başlıklarında yapılacak.



Profesyonel ve öğrenci kategorilerinin brincileri 15 bin lira, ikincileri 10 bin lira ve üçüncüleri 7 bin 500 lira para ödülü kazanacak. Yarışmaya katılmak isteyenler, 2 Aralık tarihine kadar başvurularını www.amorf.org adresinden yapabilir.