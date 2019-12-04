04.12.2019 - 00:00 |
Hedefi, engellilerin hayatına dokunmak...
İzmir’de yaşayan 45 yaşındaki ortopedik engelli Mehmet Arık, altı yıl önce başladığı tekerlekli sandalye dansında Türkiye dereceleri elde ederek hem engellilere bakış açısını değiştiriyor hem de aynı durumdaki kişilere umut oluyor.
Londra’da Tekerlekli Sandalye Tango Projesi kapsamında, Arjantinli bir tango sanatçısıyla sahne alan Arık, çeşitli şehirlerde workshop ve festivallere katıldı. Ortopedik engelin, dans ve spora engel olmayacağını herkese kanıtlayan Arık, “Her şeyden önce, dans etmeyi seviyorum. Sahnede kendimi daha özgür hissediyorum. Hedefim engelli çocuklara ‘ileride dans edebilirsiniz, spor yapabilirsiniz’ demek. Onların biraz daha geleceğe umutla bakmasını istiyorum” dedi. l MERİÇ ÜRER AA
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