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    Haberler Ege Haberleri Hedefi, engellilerin hayatına dokunmak...
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    04.12.2019 - 00:00 |

    Hedefi, engellilerin hayatına dokunmak...

    İzmir’de yaşayan 45 yaşındaki ortopedik engelli Mehmet Arık, altı yıl önce başladığı tekerlekli sandalye dansında Türkiye dereceleri elde ederek hem engellilere bakış açısını değiştiriyor hem de aynı durumdaki kişilere umut oluyor.

    Hedefi, engellilerin hayatına dokunmak...

    Londra’da Tekerlekli Sandalye Tango Projesi kapsamında, Arjantinli bir tango sanatçısıyla sahne alan Arık, çeşitli şehirlerde workshop ve festivallere katıldı. Ortopedik engelin, dans ve spora engel olmayacağını herkese kanıtlayan Arık, “Her şeyden önce, dans etmeyi seviyorum. Sahnede kendimi daha özgür hissediyorum. Hedefim engelli çocuklara ‘ileride dans edebilirsiniz, spor yapabilirsiniz’ demek. Onların biraz daha geleceğe umutla bakmasını istiyorum” dedi. l MERİÇ ÜRER AA

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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