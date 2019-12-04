Hedefi, engellilerin hayatına dokunmak...

Londra’da Tekerlekli Sandalye Tango Projesi kapsamında, Arjantinli bir tango sanatçısıyla sahne alan Arık, çeşitli şehirlerde workshop ve festivallere katıldı. Ortopedik engelin, dans ve spora engel olmayacağını herkese kanıtlayan Arık, “Her şeyden önce, dans etmeyi seviyorum. Sahnede kendimi daha özgür hissediyorum. Hedefim engelli çocuklara ‘ileride dans edebilirsiniz, spor yapabilirsiniz’ demek. Onların biraz daha geleceğe umutla bakmasını istiyorum” dedi. l MERİÇ ÜRER AA