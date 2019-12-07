Hedefi, hukuk müşaviri olmak

Cübbesini giyen Fırtına, “Hedefim önce avukatlık yapmak ardından da bir devlet kurumunda hukuk müşavirliği biriminde görev almak” dedi. Fırtına’nın en büyük destekçileri babası Sinan Fırtına ile annesi Neşe Fırtına oldu. Onunla birlikte çalışarak üniversite sınavını kazanmasını sağlayan baba Fırtına, “Başarılarını görmek her türlü emeğe değer” diye konuştu.