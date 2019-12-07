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    07.12.2019 - 02:27 |

    Hedefi, hukuk müşaviri olmak

    Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 3.5 yılda tamamlayan, geçen yıl mezun olan görme ve kısmi işitme engelli Serdar Fırtına, avukatlık stajını başarıyla tamamladı, ruhsatnamesini alıp, yemin etti.

    Hedefi, hukuk müşaviri olmak

    Cübbesini giyen Fırtına, “Hedefim önce avukatlık yapmak ardından da bir devlet kurumunda hukuk müşavirliği biriminde görev almak” dedi. Fırtına’nın en büyük destekçileri babası Sinan Fırtına ile annesi Neşe Fırtına oldu. Onunla birlikte çalışarak üniversite sınavını kazanmasını sağlayan baba Fırtına, “Başarılarını görmek her türlü emeğe değer” diye konuştu.

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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    6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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