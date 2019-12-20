Hedefi tutturduk

3. Lig 2. Grup’ta ilk yarıyı 30 puanla üçüncü sırada tamamlayan Turgutluspor’da Teknik Direktör Cüneyt Biçer takımın genel performansından memnun olduğunu belirtti.

3. Lig 2. Grup’ta istikrarlı bir çizgi yakalayan ve devre arasına 3. sırada giren Turgutluspor’da Teknik Direktör Cüneyt Biçer, Irlamaz Tesisleri’ndeki kulüp binasında Asbaşkan Hasan Hüseyin Coşkun, Basın Sözcüsü Ali Pekdikmen ve Genel Kaptan Erk Kayabaş’ın katılımıyla düzenlediği basın toplantısında ilk yarıyı değerlendirdi. İlk yarıdaki hedeflerine ulaştıklarını belirten teknik adam, “Devre bitmeden 5-6 hafta önce iki oyuncumuzla yollarımızı ayırdık. 23 kişilik kadromuzda 21 oyuncumuz sahada aktif olarak görev yaptı. Genç oyuncularımızdan istediklerimizi aldık. Gençlerimiz takımımız için çok önemli. Hata da yapacaklar, faydalı da olacaklar” dedi.

‘Amacımız iyi oyun’

Grupta 26 golle en çok gol atan ikinci takım olduklarını belirten Biçer, kalelerinde gördükleri 15 gol ile en az gol yiyen dördüncü takım olmalarının ise kendisini rahatsız ettiğini, bu kadar gol yiyecek bir takım kimliğine sahip olmadıklarını söyledi. Oyuncuların genel performansından memnun olduğunu, birkaç oyuncunun performansını daha yukarı çekmesini beklediklerinin altını çizen Biçer, “Türkiye’de her şey skor üzerinden değerlendiriliyor, yani skor iyiyse oyuna kimse bakmıyor. Her zaman istediğimiz sonuca varacak pas üzerine kurulu bir oyun oynamayı hedefliyorum. Ligdeki rakipler de bu konuda çok müsaade etmiyor. Hedefimiz iyi oyunla kazanmak” diye konuştu. l TUNCEL YILMAZ DHA