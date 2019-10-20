Hedefimiz, kaliteli hizmet sunmak

Sağlık Bakanlığı’nın “A Plus” unvanı verdiği Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi’nde, yenileme ve sağlık turizmi çalışmaları devam ediyor. Toplumun refah seviyesinin belirlenmesinde sağlık hizmetlerinin kalite ve ulaşılabilirliğinin temel ölçütler arasında yer aldığını belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Bu bilinçten hareketle hem tıp eğitiminde hem de sağlık hizmetlerinde kalite standartlarına ulaşmak için başhekimliğimiz ve dekanlığımızla değişim ve dönüşüm odaklı çok değerli uygulamalar hayata geçirdik” dedi. İki yılda öncelikle sağlıkta yeniden yapılanmaya önem verdiklerini belirten Budak, şöyle devam etti:



Yerinde yenileme



“Uluslararası standartlarda kurduğumuz dokümantasyon sistemiyle bilginin işlenmesini sağladık ve sağlık uygulamalarını daha verimli hale getirdik. Hasta ve yakınlarına daha yaşanabilir bir hastane ortamı sunmak için yenileme çalışması başlattık. Hastanemiz iki yılda 53 puandan 96.28 puana yükselerek A Plus Hastane oldu. Çalışmalarımızla da Türkiye’nin sağlık turizmi hedefine katkı koymaya hazır hale geldik. Şimdi öncelikli hedefimiz, ameliyathane ünitelerimizin eksiklerinin tamamlamak, fiziki koşulları iyi olmayan hastanemizin yerinde yenilenme çalışmalarına zaman kaybetmeden başlamak. Üniversitemize 80 milyon ek ödenek sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Yeni projelerimiz sayesinde, sağlık hizmetinin kalitesini daha da artıracağız.”