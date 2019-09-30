'Hedefimiz mutluluk'

Karabağlar Kent Konseyi 12. Olağan Genel Kurulu’na katılan Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışını sürdüreceklerini belirtti. Modern, insanların mutlu olduğu Karabağlar’ı yaratmak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten Selvitopu, ilçenin üç önemli sorunu olduğunu belirtti, şöyle konuştu:



‘Gövdemizi koyarız’



“İlki Poligon deresi, buradaki askeri tesis taşınırsa yemyeşil 200 hektar alan ne olacak? Bizler rekreasyon alanı olmasını istiyoruz. Diğer konumuz üniversite, 80 hektarlık alan var. 38 hektarı üniversiteye 42 hektarı ise konuta ayrıldı. Karabağlar’da konut alanına ihtiyacımız yok. 80 hektarın tamamının üniversite alanı olarak ayrıldığı gün yurt binamızı üniversiteye tahsis edeceğiz. Diğer bir konu da Karabağlar Kaymakamlığı önündeki çukur, buranında altının otopark üstünün ise meydan olmasını istiyoruz.”



Kentsel dönüşüm konusuna da değinen Başkan Selvitopu, “Yerel yönetimler işin odak noktasında olsun. Biz bu işin altına elimizi değil, gövdemizi koymaya hazırız. Tabi ki Çevre Şehircilik Bakanlığı denetimiyle” diye konuştu.



İki başkandan sabah temizliği



Çiçek gibi İzmir için kollarını sıvayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin temizlik seferberliği, Karabağlar’da devam etti. Bahriye Üçok, Ali Fuat Erdem ve Limontepe mahallelerindeki temizlik çalışmalarına Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer ve Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da katıldı. Sabah saatleirnde buluşan iki Başkan ellerine faraş ve süpürge alıp çöp topladı, yerleri süpürdü. Muhtarların ve vatandaşların katıldığı çalışmalara, belediyelerin temizlik ekipleri de destek verdi.