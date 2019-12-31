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    HaberlerEge Haberleri ‘Hedefimizden ayrılmayacağız’
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    31.12.2019 - 00:03 |

    ‘Hedefimizden ayrılmayacağız’

    İzmir Özel Çamlaraltı Koleji Genel Müdürü Gülçağ Gencer, 2020 yılında eğitim sektöründeki 66’ncı yıllarını kutlayacakalrını belirtti.

    ‘Hedefimizden ayrılmayacağız’

    Atatürk ilkelerine bağlı eğitim anlayışıyla, insan haklarına duyarlı ve çevre bilincine sahip, aydınlık nesiller yetiştirme hedefindan sapmayacaklarını belirten Gencer, “2020’nin ülkemiz ve tüm dünyada barış içinde, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

    Adana’da tarihi konak çöktüAdana'da uzun süredir kimsenin oturmadığı 3 katlı bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültüyü duyup kendilerini dışarıya atan vatandaşlar, kısa süreli korku yaşarken, yapılan ilk incelemede enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi.
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