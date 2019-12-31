Atatürk ilkelerine bağlı eğitim anlayışıyla, insan haklarına duyarlı ve çevre bilincine sahip, aydınlık nesiller yetiştirme hedefindan sapmayacaklarını belirten Gencer, “2020’nin ülkemiz ve tüm dünyada barış içinde, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl olmasını diliyorum” dedi.