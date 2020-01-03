‘Hedefimize ulaşacağız’

Sezonun ilk haftalarında suskun kalan ancak daha sonra son 9 maçta attığı 6 golle takımını yarışta iddialı konuma getiren Hakan, “Antalya’da çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Ekip halinde elimizden geleni zorlu ikinci yarıda yapacağız. Bu yıl hedefi ıskalamak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.



‘Armaya layık olmalıyız’



İlk haftalarda kaçırdığı goller sonrası taraftarın, teknik ekibin ve takım arkadaşlarının verdiği desteğin kendisini ayakta tuttuğunu belirten 25 yaşındaki forvet, “Bir forvet sürekli gol atmak ister. Ancak bazen işler istediğimiz gibi gitmiyor. Net fırsatları değerlendiremediğim karşılaşmalar sonrası tribünlerin bana vermiş olduğu destek bana büyük güç kattı. Gol atmak, attırmak ve bu armaya layık olmak için saha içinde çabalıyoruz. Bu sezon omuz omuza arzu ettiğimiz hedeflere ulaşmak istiyoruz” dedi.