Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörlüğü’ne bağlı idari birim çalışanları, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ev sahipliğinde düzenlenen yeni yıl programında bir araya geldi. 2019 yılında araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyleyen Rektör Budak, “2020’de ümit ediyorum ki hedefimize ulaşacağız. Yeni yılın Ege Üniversitesi ailesine ve ülkemize, sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum. 2020’ye umutla bakıyoruz” diye konuştu.