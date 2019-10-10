10.10.2019 - 07:50 |
Helal sana Ayşe Hatun
Çeşme’de Ayşe Hatun olarak tanınan Ayşe Kırındı, dileğinin gerçekleşmesi üzerine Cumhuriyet Meydanı’nda 2 bin kişiye aşure dağıttı.
Çeşme’de Ayşe Hatun olarak tanınan Ayşe Kırındı, dileğinin gerçekleşmesi üzerine Cumhuriyet Meydanı’nda 2 bin kişiye aşure dağıttı. Çiftlik yolu üzerinde Ayşe Hatun adlı butik oteli işleten Kırındı “Adağım gerçek olunca Çeşme’de ki en büyük aşure kazanı temin ettim. Çeşmeliler’e aşureyi kendi ellerimle dağıttım” diye konuştu.
Aşırı hız ölüm getirdi, kafasına bariyer saplandıBursa'da aşırı hızlı olduğu iddia edilen araç, hızını alamayarak yol ayrımındaki bariyere saplandı. Kazada ön camdan giren bariyer sürücünün kafasına isabet etti. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.