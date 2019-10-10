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    HaberlerEgeHelal sana Ayşe Hatun
    10.10.2019 - 07:50 |

    Helal sana Ayşe Hatun

    Çeşme’de Ayşe Hatun olarak tanınan Ayşe Kırındı, dileğinin gerçekleşmesi üzerine Cumhuriyet Meydanı’nda 2 bin kişiye aşure dağıttı.

    Helal sana Ayşe Hatun

    Çeşme’de Ayşe Hatun olarak tanınan Ayşe Kırındı, dileğinin gerçekleşmesi üzerine Cumhuriyet Meydanı’nda 2 bin kişiye aşure dağıttı. Çiftlik yolu üzerinde Ayşe Hatun adlı butik oteli işleten Kırındı “Adağım gerçek olunca Çeşme’de ki en büyük aşure kazanı temin ettim. Çeşmeliler’e aşureyi kendi ellerimle dağıttım” diye konuştu.

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