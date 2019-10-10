Helal sana Ayşe Hatun

Çeşme’de Ayşe Hatun olarak tanınan Ayşe Kırındı, dileğinin gerçekleşmesi üzerine Cumhuriyet Meydanı’nda 2 bin kişiye aşure dağıttı. Çiftlik yolu üzerinde Ayşe Hatun adlı butik oteli işleten Kırındı “Adağım gerçek olunca Çeşme’de ki en büyük aşure kazanı temin ettim. Çeşmeliler’e aşureyi kendi ellerimle dağıttım” diye konuştu.