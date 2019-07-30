30.07.2019 - 01:22
Hem ders hem tatil
Karşıyaka Belediyesi ve AIESEC ortaklığında düzenlenen ‘Kültürlerarası İletişim ve Eğitim’ organizasyonu farklı ülkelerden 139 üniversite öğrencisini ağırlıyor.
Gençler, Karşıyakalı öğrencilere İngilizce kursu veriyor.
Son bir ayda 5. kez intihara kalkıştıDiyarbakır'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve bir ay içerisinde 5’inci kez tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan intahara kalkışan Z.D. adlı genç kız polis ekipleri tarafından ikna edildi.