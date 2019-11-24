Hem eğlendiler hem öğrendiler

Uzman eğitmen eşliğinde etkinliklere katılan çocuklar, keyifli bir gün geçirdi.



İlk kez düzenlenen etkinliğe büyük talep olduğunu ifade eden Akhisar Belediye Başkan Vekili Ruhan Tatlıdil, Başkan Besim Dutlulu’nun talimatları doğrultusunda oluşturulan bu etkinliklerin ileriki dönemlerde de devam edeceğini belirtti. Eğitmen Gülşah Biçer de “Amacımız çocuklarımızın hem hayal güçlerini güçlendirmek hem de koordinasyonlarını sağlamak” dedi.