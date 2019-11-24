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    HaberlerEge HaberleriHem eğlendiler hem öğrendiler
    24.11.2019 - 02:56 |

    Hem eğlendiler hem öğrendiler

    Akhisar Belediyesi tarafından ilk yarı tatilini değerlendirmek amacıyla 4-10 yaş arası minikler için Çocuk Atölyesi düzenlendi.

    Hem eğlendiler hem öğrendiler

    Uzman eğitmen eşliğinde etkinliklere katılan çocuklar, keyifli bir gün geçirdi.

    İlk kez düzenlenen etkinliğe büyük talep olduğunu ifade eden Akhisar Belediye Başkan Vekili Ruhan Tatlıdil, Başkan Besim Dutlulu’nun talimatları doğrultusunda oluşturulan bu etkinliklerin ileriki dönemlerde de devam edeceğini belirtti. Eğitmen Gülşah Biçer de “Amacımız çocuklarımızın hem hayal güçlerini güçlendirmek hem de koordinasyonlarını sağlamak” dedi.

    Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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    23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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