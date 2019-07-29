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    HaberlerEge‘Hem gelişeceğiz hem yarışacağız’
    29.07.2019 - 00:56

    ‘Hem gelişeceğiz hem yarışacağız’

    ‘Hem gelişeceğiz hem yarışacağız’

    TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu geçen sezon Niğde Anadolu FK’da başarılı bir sezon geçirip takıma dönen genç forveti Fatih Aktay’a inanıyor. Ankaragücü ile oynanan hazırlık maçında gol atıp olumlu sinyaller veren genç oyuncunun idmanlardaki performansı da teknik heyeti umutlandırdı. Genç futbolcu, “Bu sezon ALFA patentli 14 genç ile sahaya çıkacağız. Aramızda 15-16 yaşında kardeşlerimiz var. Bir yandan kendimizi geliştirirken, diğer yandan korakor bir mücadele ile deneyim kazanacağız. Teknik ekibimizin kurguladığı sistem sayesinde yeni sezonda daha fazla mücadele eden, daha yaratıcı, daha tempolu ve daha coşkulu bir ekip olacağız” dedi.

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