Hem gururlu hem hüzünlü

İmza topladılar

Okulun adının ‘Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu’ olarak değiştirilmesi için imza toplayan veli, öğrenci ve öğretmenlerin bu durumu kendisine anlattığında önce şaşırdığını daha sonra mutlu olduğunu belirten Çelik, ilk zamanlarda eşinin adını taşıyan tabelaya bakmakta zorlandığını ifade etti, “Başım yerde içeri girdim. Okulun adını uzun bir süre söyleyemedim. Artık söyleyebiliyorum. Eşimin adını taşıyan bir okulda çalışmak bana gurur veriyor” dedi.