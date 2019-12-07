07.12.2019 - 02:26 | | UMUT KARAKOYUN DHA
Hem gururlu hem hüzünlü
İzmir’in Bornova ilçesinde 6 Mart 2018’de GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu yaptığı sırada asker kaçağı olduğu öğrenilen saldırganın bıçaklı saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Çelik’in (47) adı, eşinin görev yaptığı okula verildi. 25 yıllık polis memuru olan Mehmet Çelik’in okul müdürü eşi Aysun Çelik, üç yıldır burada görev yapıyor.
İmza topladılar
Okulun adının ‘Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu’ olarak değiştirilmesi için imza toplayan veli, öğrenci ve öğretmenlerin bu durumu kendisine anlattığında önce şaşırdığını daha sonra mutlu olduğunu belirten Çelik, ilk zamanlarda eşinin adını taşıyan tabelaya bakmakta zorlandığını ifade etti, “Başım yerde içeri girdim. Okulun adını uzun bir süre söyleyemedim. Artık söyleyebiliyorum. Eşimin adını taşıyan bir okulda çalışmak bana gurur veriyor” dedi.