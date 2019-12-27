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    HaberlerEge Haberleri Hem sunuyor hem söylüyor
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    27.12.2019 - 00:01 |

    Hem sunuyor hem söylüyor

    Hem sunuyor hem söylüyor

    Karşıyaka Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü, protokol biriminde görevli olan ve sunuculuk yapan Güler Öztürk, müziğe tutkunluğuyla da dikkat çekiyor. Sivas Belediyesi Konservatuvarı’nda başlayan serüvenini bugün İzmir’de sürdüren Öztürk, belediye korosunun dışında Konak öğretmenler korosu, özel müzik eğitim merkezleri ve özel eğitim korolarındaki performansıyla herkesin beğenisini kazanıyor. Türk Halk Müziği’ne tutkusunun küçük yaşlarda başladığını belirten Öztürk, “Birçok sanatçıyla sahne paylaştım. Uzun yıllar radyoda spikerlik görevinde bulundum. Festivallerde, çeşitli etkinliklerde hem türkü söylüyor hem de sunuculuk yapıyorum. Bu iş aşk işi, gönül işi. İnsan yeter ki yaptığı işi gönülden sevsin. Müzik benim her şeyim” dedi.

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