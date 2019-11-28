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    HaberlerEge HaberleriHemoroidde lazer konforu
    28.11.2019 - 07:50 |

    Hemoroidde lazer konforu

    Hemoroidin önemli nedenleri arasında kabızlık ve ailesel yatkınlığın geldiğini belirten Op. Dr. Osman Güngör “Her yaşta görülebiliyor. Klasik cerrahi yöntemler, ilaç uygulamaları ve lazer tedavileri sonuç veriyor” dedi

    Hemoroidde lazer konforu

    Özel Su Hospital’dan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Osman Güngör, hemoroidin her yaşta görülebildiğini belirtti, ailesel yatkınlık, uzun süre ayakta durmak, kabızlık, posasız ve düzensiz beslenme düzeni olanlarda daha fazla görüldüğünü söyledi. Op. Dr. Güngör, lazerle hemoroid tedavisi hakkında bilgiler verdi. Hemoroidin makat bölgesinde damarların genişlemesi, şişmesi ve irileşmesi sonucu oluşan bir hastalık olduğunu ifade eden Op. Dr. Güngör, bu hastalıktaki başlıca belirtiler arasında ağrı, şişlik, kaşıntı, kanama ve dışarıya çıkan memelerin içeriye girmemesi olduğunu kaydetti.

    ‘Yatkınlık da önemli’

    Hastalıktaki en önemli nedenlerin kabızlık ve ailesel yatkınlık olduğunu vurgulayan Op. Dr. Güngör, “Ancak bunlar olmasa bile kişinin yapısal olarak yatkınlığı varsa hemoroid ve anal bölge hastalıklarına yakalanma riski yüksek olabilir. Tedavisi de en önemli başlangıçlardan birisi kabızlığı yenmektir. İkinci aşama da ise ilaç tedavisi, üçüncü aşama da işe girişimsel yöntemler yer almaktadır” dedi.

    Tedavi yöntemleri

    Hemoroid tedavisi hakkında bilgiler veren Op. Dr. Osman Güngör, “Tedavi yöntemleri arasında ilaç uygulamaları, klasik cerrahi yöntemler ve lazer tedavileri ile diğer yöntemler yer almaktadır. Lazer tedavisi hasta ve hekim açısından konforlu yöntemdir. Hastanede kalış süresi kısa, ameliyat sonrası ağrısı az olan yöntemdir. Hasta kısa sürede iyileşir ve işine dönebilir. Ancak lazer yöntemi hemeroidler çok ilerlemeden yapılması gerekmektedir. Dışarı çıkmış ileri derecede hemoroidlerde lazer tedavisinde memelerin kaybolma ihtimali düşüktür. Bu gibi durumlarda klasik cerrahi yöntem uygulanmaktadır. Soğuk lazer yöntemi adı verilen bu yöntemde, hemoroid dışında uygun hastalarda perianal fistül adı verilen akıntılı hastalıklarda ve kıl dönmesi gibi vakalarda da kullanılabilmektedir” diye konuştu.

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