22.10.2019 - 07:50 |
Hepçilingirler’den üç günlük etkinlik
Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi’nin, Yazar Ahmet Yorulmaz ile başlattığı Ayvalıklı Yazarlar Dermesi’nin yazar ve dilbilimci Feyza Hepçilingirler’i anlattığı ikincisi tamamlandı.
Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi’nin, Yazar Ahmet Yorulmaz ile başlattığı Ayvalıklı Yazarlar Dermesi’nin yazar ve dilbilimci Feyza Hepçilingirler’i anlattığı ikincisi tamamlandı. Üç gün süren sempozyumun ilk gününde yazarın Türk dili hassasiyeti ele alındı, ikinci ve üçüncü gün gençler ve çocukları yazarla buluşturan etkinliklere ayrıldı.
Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.