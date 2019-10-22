Hepçilingirler’den üç günlük etkinlik

Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi’nin, Yazar Ahmet Yorulmaz ile başlattığı Ayvalıklı Yazarlar Dermesi’nin yazar ve dilbilimci Feyza Hepçilingirler’i anlattığı ikincisi tamamlandı. Üç gün süren sempozyumun ilk gününde yazarın Türk dili hassasiyeti ele alındı, ikinci ve üçüncü gün gençler ve çocukları yazarla buluşturan etkinliklere ayrıldı.