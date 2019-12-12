Her adım birlikte atılacak...

İzmir’de bu yıl 13. kez düzenlenen Uluslararası Travel Turkey Fuarı, yerli yabancı pek çok turizm profesyonelinin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından belediyelerin renkli tanıtımlarına da sahne oldu. Onlardan biri de Marmaris Belediyesi standıydı. Kentin söz sahipleri el ele verdi, fuarda yerini aldı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Projeler her zaman sunulur ve yapılır. Burada önemli olan nokta, birlikte hareket edebilmek. Bana göre en büyük proje buydu. Bugün bu birlikteliği başardık. Şimdi hedefimiz yaz sezonuna sıkışan turizmi, diğer aylara da yayarak süreyi uzatmak. Bunun için yurtdışı ve yurtiçi görüşmelerimizi başlattık, olumlu sonuç alıyoruz” dedi. Milliyet Ege sordu, Başkan Oktay yanıtladı.

- Sizi tanıyabilir miyiz?

Eğitim-öğretim hayatımı Marmaris’te geçti. Daha sonra bir süre Oxford’da dil eğitimi aldım. Ailemizin konaklama tesisinde işletmecilik yaptım. 2001’de siyasete atıldım. CHP Gençlik Kolları İl Başkanlığı, İlçe Başkanlığı ve Belediye Meclis üyeliği görevlerini üstlendim. 2019 seçimleriyle Marmaris Belediye Başkanı oldum.

- İlk iş neler yaptınız?

Göreve başladığımda huzur konusunda sıkıntılar olduğunu gördüm. Kurumların iletişim eksikliğinden kaynaklanan kişisel olaylar yaşanıyor, bu hizmetleri olumsuz etkiliyordu. Gerek Büyükşehir gerekse diğer kamu kurumlarımız olsun, her kesimle başta kendi şahsım olarak aramı iyi tutmaya gayret ediyorum. Elbette, herkes farklı düşünceye sahip. Ancak bu fikir ayrılıklarını tüm iletişime yaymak son derece yanlış. Medeni şekilde konuşarak halletmeye çalışıyoruz.

-Bir dönem Marmaris ön plandaydı, sonra sanki Bodrum’un gölgesinde kaldı... Bu durumda, iletişim sorununun etkisi var mı?

Muhakkak ki bunun da belli bir ölçüde etkisi var. Marmaris’i diğer illerimizle kıyaslamak ne derece doğru bilmiyorum. Ancak Marmaris ve Bodrum’un dinamikleri birbirinden farklı. Bodrum, yerli turist açısından daha zengin, Marmaris yabancı turisti çekme konusunda daha iyi. Özellikle İskandinav ülkelerine, Rusya, Ukrayna ve Britanya’ya daha fazla hitap ediyoruz. Ancak Bodrum, Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde ikamet edenlerin ikinci evini aldığı yer oldu.

- Peki yerli turistin Marmaris’i daha az tercih etmesi sizin için kayıp oldu mu?

Biz yerli turisti de çok önemsiyoruz. Ancak, Marmaris turizm konusunda dağınık kentti. Otelcileri, işletmecileri, kent halkı şu anda daha derli toplu görüntü sergiliyor. Kent olarak turizmde bir arada hareket etmeye başladık. Projeler her zaman sunulur ve yapılır. Burada önemli olan nokta, birlikte hareket edebilmek. Bana göre en büyük proje buydu. Her meslek grubundan insanlar bir arada oturup ortak bir paydada buluşabiliyorlarsa, en büyük projeleri de gerçekleştirir. Asıl iş bu.

- İlk turizm projeniz ne oldu?

Mayıs ayında Tataristan’a ziyarette bulundum. Yaptığımız görüşmeler neticesinde Dalaman’a doğrudan uçuş gerçekleştirdik. Ardından Ukrayna ve Rus ya’dan uçak seferlerinin iptali konuşulurken, sefer sayısını sıklaştırdık. Sonra Lübnan pazarına yöneldik. Bir önceki yıl açık verilen bu pazardan 2019’da gelir elde etmeye başladık.

- Peki, 2020 hedefleriniz neler?

Yaz aylarında sıkışan turizmi diğer aylara da yayarak süreyi uzatmak istiyoruz. Yalnızca deniz değil, spor ve doğa turizmi gibi farklı sektörlerde de turizm gelirimizi artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca hafta sonları insanlar Marmaris’e gelerek dinlenmeli. Uçak kapasitemizi artırmayı planlıyoruz.

- Ya yöresel ürünler?

Marmaris’in en önemli tarım ürünü çam balı. Yapılan çalışmalarla tescillenen ürün oldu. Diğer ürünleri de dünyaya tanıtmaya çalışacağız. Mesela, binlerce çeşit ot var. Ayrıca gastronomi konusunda da çalışmamız sürüyor. Bu konuların dışında denizlerimizdeki kirliliği azaltmak için mücadele ediyoruz. Arıtma tesisimizin kapasitesini artıracağız. Muğla’nın yüzde 60 tarım, yüzde 40 turizm geliri var. Biz turizm gelirini tarım gelirine yaklaştıracağız.

‘Bakanlıkla çalışacağız’

- Kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmalarınız neler?

İmar planlarımızla ilgili sorun var. Yüzlerce plan bizi bekliyor. Plansız ve düzensiz yapılan binaları tespit edip gerekli işlemi yapmayı düşünüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak hareket edeceğiz. Bazı bölgelerde planları yeniden oluşturacağız.

- Çöp sorununuz var mı?

Ekiplerimiz özverili çalışıyor. Ancak insanlarımızdaki bilinci de artırmamız şart.

'İhtiyaç duymadık'

-“Engelli, çocuk, kadın ve yaşlı” bu kavramlar size neyi ifade ediyor?

Bu gruplar bizim önceliğimiz. Marmaris’e baktığımız zaman insanlarımız bu konularda bilinçli. Bu zamana kadar kadınlar ve çocuklar için bir sığınmaevine ihtiyaç duymadık.

- İşsizlik oranı nedir?

Muğla’nın diğer ilçelerinde olduğu gibi bizde de oran yüksek. Turizmdeki sıkıntı bizi de etkiledi.

‘Geçmişteki kopukluk artık bitti’

İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Halil Bağlı: “Geçmişte birlikteliği pek yaşayamadık, kopukluk vardı. Yeni başkanımız bu konuda bize yardımcı oluyor. 3 ay önce Şoförler Odası, Otelciler Birliği, Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası başta olmak üzere, bütün STK’lar aynı masada toplandık. Ve bize şunu söyledi Başkanımız Mehmet Oktay, “Hep birlikte hareket edeceğiz. Ortak akılla karar alacağız. Herkes her türlü görüşünü belli etsin. Bundan sonraki süreçte sizlere yardımcı olacağız” dedi. Bunu bugün net şekilde hissediyoruz. Yaptığımız projelerde belediyemizle hareket ediyoruz. Bu durum, gücümüzü artırıyor.

‘Belediyemiz ilk kez bizi davet etti’

Marmaris Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu Ayhan: “Daha önceki beş yılda biz Marmaris Ticaret Odası olarak, Turizm Bakanlığı’nın yurtiçinde veya yurtdışında açtığı stantlarda toplanıyorduk. İlk defa bu yıl belediyemiz bizi davet etti ve stant kurmamızda bizlere yardımcı oldu. Marmaris’e yoğun bir ilgi var. Geçen yıl iç pazarda bir düşüş yaşamıştık. Şimdi açığın kapanması açısından bu fuar son derece önemli. Umarım EMİT Fuarı’na da katılacağız. Başkanımız Mehmet Oktay’ın sağladığı bir ortamla tüm turizmciler bir araya geldik. Bu da bizim için çok önemli.