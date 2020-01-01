01.01.2020 - 00:04 |
Her anlamda iyi olacak...
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, şantiye ve idari hizmet binasında görev yapan personelin yeni yılını kutladı.
Başkan Gümrükçü, “2019 fena değildi ancak 2020 her anlamda daha iyi bir yıl olacak. Ayakları yere basan, ekibiyle kadrosuyla, mali olarak güçlenmiş bir belediye olacağız” diye konuştu.
Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.