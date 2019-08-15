Her can kıymetli

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, elektrik direklerine ve iletim hatlarına konan leyleklerin akıma kapılıp ölmemesi için bazı mahallelerde 12 saatlik elektrik kesintisine gidildi. Avrupa’dan Afrika’ya göç eden binlerce leylek; Pelitören, Karacalar, Derecikören mahallelerindeki elektrik direklerine kondu. Durumu fark edenler, Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekiplerine bilgi verdi. Leyleklerin yola devam etmesinin ardından elektrik tekrar verildi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, ilçelerindeki 25 leylek yuvasıyla turizm logolarında leyleklere yer verdiklerini belirtti.

Suya kavuştular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kurumaya başlayan ve içindeki kaplumbağaların hayatı tehlikeye giren gölete de tankerlerle su taşındı. Mumcular Yeniköy Mahallesi sakinlerinin ihbarıyla harekete geçen Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, 40 ton su boşalttı. Gölete belirli aralıklarla su takviyesi yapılmaya devam edileceği bildirildi. l AA