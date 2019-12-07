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    08.12.2019 - 00:02 |

    Her çocuğa bir ağaç

    Balçova Belediyesi ile Altekma Group, ‘Her çocuğun bir ağacı olsun’ sloganıyla başlattığı kampanyayla iki bin fıstık çamı fidanını toprakla buluşturdu

    Her çocuğa bir ağaç

    Geçtiğimiz Haziran ayında Balçova Eğitim Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıkan yangında zarar gören ağaçların yerine hazırlanan 10 bin metrekarelik alanda 2 bin fıstık çamı toprakla buluştu. Balçova Belediyesi ile Altekma Group tarafından “Her çocuğun bir ağacı olsun” sloganıyla gerçekleştirilen fidan dikim şenliğine çok sayıda vatandaş çocuklarıyla birlikte katıldı.

    İki bin fidan

    Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Altekma Group Başkanı Hulusi Durmuş miniklerle birlikte diktikleri fidanlara can suyu verdi. Çocuklar diktikleri fidanların yanındaki destek çubuklarına isimlerini yazdı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yanan her ağacın acısını yüreğinde hissettiğini ifade eden Başkan Çalkaya, “Göreve başladığım ilk günlerde bu yangın faciasını yaşamıştık. Vatandaşlarımızla birlikte söndürme çalışmalarına katıldık. O günün acısını bugün bile hissediyorum. Belirli bir süre toprağın uygun hale gelmesini bekledik. Şimdi çocuklarımızla birlikte buraya 2 bin fidan dikeceğiz. Ağaçlarımız çocuklarımızla birlikte büyüyecek” dedi.

    Durmuş da, “Balçova’ya yeni bir orman kazandırılmasında katkımız olduğu için çok gururluyuz. İzmirimiz ve gelecek nesiller için daha çok fidanı toprakla buluşturacağız” ifadesini kullandı.

    Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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    7 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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