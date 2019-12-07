Her çocuğa bir ağaç

Geçtiğimiz Haziran ayında Balçova Eğitim Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıkan yangında zarar gören ağaçların yerine hazırlanan 10 bin metrekarelik alanda 2 bin fıstık çamı toprakla buluştu. Balçova Belediyesi ile Altekma Group tarafından “Her çocuğun bir ağacı olsun” sloganıyla gerçekleştirilen fidan dikim şenliğine çok sayıda vatandaş çocuklarıyla birlikte katıldı.



İki bin fidan



Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Altekma Group Başkanı Hulusi Durmuş miniklerle birlikte diktikleri fidanlara can suyu verdi. Çocuklar diktikleri fidanların yanındaki destek çubuklarına isimlerini yazdı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yanan her ağacın acısını yüreğinde hissettiğini ifade eden Başkan Çalkaya, “Göreve başladığım ilk günlerde bu yangın faciasını yaşamıştık. Vatandaşlarımızla birlikte söndürme çalışmalarına katıldık. O günün acısını bugün bile hissediyorum. Belirli bir süre toprağın uygun hale gelmesini bekledik. Şimdi çocuklarımızla birlikte buraya 2 bin fidan dikeceğiz. Ağaçlarımız çocuklarımızla birlikte büyüyecek” dedi.



Durmuş da, “Balçova’ya yeni bir orman kazandırılmasında katkımız olduğu için çok gururluyuz. İzmirimiz ve gelecek nesiller için daha çok fidanı toprakla buluşturacağız” ifadesini kullandı.