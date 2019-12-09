Her doğan çocuğa bir fidan

18 Ağustos’ta çıkan orman yangının yol açtığı tahribatın ardından var olan alanları korumak ve geliştirmek amacıyla başlatan ‘Orman İzmir’ kampanyasının ilk fidanları Bornova’da toprakla buluştu. Şeytan Deresi’nde yapılan fidan dikimin şenliğine soğuk havaya rağmen çok sayıda vatandaş katıldı. İzmirliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le birlikte menengiç, kermes meşesi, palamut meşesi, delice zeytini, dağ çileği, ahlat, defne ve çınar fidanlarını dikti. 18 Ağustos’taki yangında İzmir’in akciğerlerinin yandığını söyleyen Başkan Soyer, şunları vurguladı:

3 bin 800 hektar

“3 bin 800 hektar alanda ağaçlandırma yapmayı ve yanan ormanların çok daha fazlasını İzmir’e iade etmeyi hedefliyoruz. Burada 280 dönümlük ağaçlandırma sahası için çalışmalar yaptık. İzmir’de doğan her çocuk için bir fidan dikeceğiz. İzmirlilerin çocukları, ağaçlarıyla birlikte büyüyecek. Her vefat eden İzmirli için de bir anı ağacı dikeceğiz. Onlar da anılarıyla beraber yaşayacaklar.” Soyer ayrıca Artvin Şavşat Çocuk Belediyesi tarafından fidan seferberliğine 2 bin 9 lira maddi bağış yapıldığını da açıkladı. Orman İzmir Kampanyası kapsamında, 35 ‘yaşayan park’ın oluşturulması hedefleniyor.