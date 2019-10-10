Turnuvanın en renkli golcü ismi ise İZ Gazete takımında oynayan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz oldu. Gürbüz attığı 8 gol ile adeta takımının galibiyetini sırtlayan kişi oldu. Öte yandan turnuvada, İZ Gazete’nin farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı “Atılan her gol bir fidan” kampanyası dikkat çekti. İZ Gazete turnuva sonunda attığı her gol başına bir fidan dikeceğini bildirerek örnek bir tavır sergiledi.

Bugün oynanacak olan müsabakalarda saat 20.00’de Ege Telgraf Gazetesi-İlkses Gazetesi, saat 21.00’de Yenigün Gazetesi-Turkuvaz Medya, saat 22.00’de ise Basın Danışmanları-Anadolu Ajansı ile karşı karşıya gelecek.