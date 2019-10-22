Her gün 800 bin kişiyi taşıyoruz

İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (İESOB) Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, ulaşım konferansı düzenlemek için çalışmalara başladı. İlki 2013 yılında yapılan zirvenin ikincisinin, 2020’nin ilk yarısında ‘Bireysel Taşımacıların Kurumsallaştırılması, Kentiçi Ulaşımda Ücret Entegrasyonu’ başlığıyla düzenlenmesi planlanıyor.

Markalaşmaya katkı

Çalışmalar için İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu’yu ziyaret eden UITP Direktörü Kaan Yıldızgöz, İzmir’deki ulaşım sistemi ve karşılaşılan sorunları masaya yatırdı. İkinci kez İzmir’de toplantı düzenlenmesinden büyük heyecan duyduğunu dile getiren Yıldızgöz, İzmir’in dünya markası olma yolunda her türlü çalışmaya destek vereceklerini ifade etti. Konferansın kent ulaşımına olumlu katkılar sağlayacağını belirten Mutlu da, “Günde yaklaşık 2 milyon 332 bin kişinin toplu ulaşımdan yararlandığı İzmir’de, 800 bin kişinin ulaşımını üyelerimiz sağlıyor. Rakamlar, esnaf teşkilatının kentteki ulaşım faaliyetlerinin üçte birini üstlendiğini gösteriyor. Konu toplu ulaşım olduğu zaman, esnaf teşkilatının yapılacak her çalışmanın merkezinde yer alması bir zorunluluk” diye konuştu.

Yıldızgöz daha sonra İESOB ulaşım müdürü Alpay Kılıçkaya ile Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti, konferansın ön görüşmelerini gerçekleştirdi.

Toplu taşımacılık sektörünün dünyadaki en büyük kuruluşu olan UITP, dünya genelinde 1700’den fazla kurumdan oluşuyor.