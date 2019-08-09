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    HaberlerEgeHer kitap umut oldu
    09.08.2019 - 02:46

    Her kitap umut oldu

    Bostanlı Rotary Kulübü, Bostanlı Günbatımı Seyir Terası’nda kitap ve kütüphane eksiği olan okullara destek olmak amacıyla halka açık bir konser düzenledi.

    Her kitap umut oldu

    İzmirli Sanatçı Sedat Yüce ve Musicana Band’ın katkılarıyla “Her Kitap Bir Umut” sloganıyla gerçekleşen ve izleyicilerin kitap bağışıyla katıldıkları halka açık konsere ilgi yoğun oldu. Bostanlı Rotary Kulübü Başkanı Emre Kaynak, “Hem İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattık hem de onların isterlerse eğer bir çocuğun ya da bir gencin eğitimine katkı sağlayabileceklerini gösterdik” dedi. Toplanan 550 kitap adrese teslim edilecek olan toplam 1500 kitap ile birlikte kütüphane eksiği olan okullara teslim edilecek.

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