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    HaberlerEgeHer köye mobil ekip
    02.08.2019 - 01:19

    Her köye mobil ekip

    Her köye mobil ekip

    Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi, öneri ve talepleri dinledi, köyler için ‘mobil ekip’ hizmetinin başlayacağı müjdesini verdi. Muhtarlarla el ele, kol kola çalışarak ilçeye hak ettiği hizmetleri kazandıracaklarını kaydeden Başkan Kırgöz, “Birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak güzel ilçemizi geleceğe taşıyacağız” ifadesini kullandı.

    Yerinde hizmet anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Kırgöz, “Köylerin temizlik, yol, park bahçe gibi ihtiyaçları üzerine daha hızlı hizmet ve yerinde dönüşüm için görevli arkadaşlarımızı mobil ekip olarak görevlendiriyoruz. Taş ustalarımızın sayısını da artırdık. Tüm köylerimizde bozukluklar giderilecek. Köylerimizle ilgili yeni bir temizlik ekibi de kurduk. Bahçeli köyümüzden başlattık tüm köylerimizi tarayarak geliyorlar. Büyükşehir Belediye’mizin yardımlarıyla yol ve düzen sorunlarımızın çoğunu toparladık. Ayrıca mevcut parklarımızın eksiklikleri de giderilecek” diye konuştu.

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