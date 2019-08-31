AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, CHP İl Başkanı Yücel’i ziyaret etti. İki başkan, “Telefonla istediğimiz zaman görüşüyoruz. Aramızdaki kırmızı hat açık” dedi, kentin kalkınmasına katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’i ziyaret etti. Orman yangınlarına vurgu yapan Yücel, İzmir’in ciğerlerinin yandığını belirtti. Sürekli de, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yle görüştüğünü, bilgi kirliliğinden dolayı üzgün olduğunu ve aldığı bazı bilgileri Yücel’le programın basına kapalı bölümünde paylaşacağını ifade etti.

Deniz Yücel, konuklarını parti binasının kapısında karşıladı. İl Başkanı olduğunda, Yücel’in kendisini ziyaret ettiğini belirten AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Telefonla da sürekli konuşuyoruz. Aramızdaki kırmızı hat açık. İletişimimizi sürdürüyoruz. Başkan yardımcılarımızla beraber İzmir gündemini, genel gündemi değerlendireceğiz. İzmir önceliğimizdir, her şey İzmir için. Hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.

‘Borçluyuz’

İzmir Şehir Hastaneleri konusunu da Yücel’le değerlendireceklerini vurgulayan Sürekli, şunları söyledi:

“Başka projeler olabilir. Onların proje talepleri olabilir. Biz bunları Ankara’ya götürürüz. Yine yerelde projelerimizi meclis grubumuzda dile getirmeye devam edeceğiz. Bu seçimsiz bir dönem. Fazla politika yaparak birbirimizi germenin anlamı yok. İcraat yapalım, İzmirimizin kalkınmasına katkıda bulunalım.” Yücel de, ziyaretin kendileri için önemli ve anlamlı olduğunu söyledi, “Orman yangınlarını yeni atlattık. Benzer durumlarda bu kadar ağır ve vahim sonuçlar olmaması için ortak hareket etmemiz gerekiyor. En büyük tesellimiz, can ve mal kaybı olamaması. Hem insan hem İzmirli olarak ciğerimiz yanıyor. Bu diyalog ve iletişimi, istişareleri daha sık yapabilirsek benzer durumlarda daha koordine halde hareket edebilir ve direnç gösterebiliriz. Sadece orman yangını değil, İzmir’i ilgilendiren her konuda böyle olmalıyız. Bizim İzmir’e karşı borcumuz var. Hükümetin İzmir’le uyumlu çalışması gerektiğine inanıyoruz. Belediyelerin yasal mevzuat gereği yapamayacağı konularda iktidarın inisiyatif alması gerekiyor. Belediyelerin bütçelerinin yetmediği konularda, hükümetin devreye girmesi gerekiyor” dedi. - UMUT KARAKOYUN İzmir DHA